В Молдові виявили невідомий дрон на березі озера

У Теленештському районі Молдови на березі озера виявили безпілотник довжиною близько 2,5 метрів.

Про це йдеться в заяві місцевої поліції, повідомляє "Європейська правда".

До поліції звернувся мисливець, який повідомив, що виявив дрон на березі озера біля села Нукарени.

На місце прибули спецслужби, зону оточили.

Фахівці техніко-вибухового підрозділу повинні провести детальне обстеження виявленого об'єкта.

У поліції закликали громадян у разі виявлення дрона або інших підозрілих пристроїв не наближайтися та не торкатися їх, а натомість повідомити правоохоронцям.

Останнім часом у небо Молдови щонайменше двічі залітали російські БпЛА, в одному випадку, 25 листопада – одразу шість. Один з них "приземлився" на дах будівлі у сільській місцевості.

Один з дронів виставили на сходах МЗС перед викликом російського посла.

29 листопада через Молдову летіли два БпЛА типу "Шахед".