В Молдове обнаружили неизвестный дрон на берегу озера

В Теленештском районе Молдовы на берегу озера обнаружили беспилотник длиной около 2,5 метров.

Об этом говорится в заявлении местной полиции, сообщает "Европейская правда".

В полицию обратился охотник, который сообщил, что обнаружил дрон на берегу озера возле села Нукарены.

На место прибыли спецслужбы, зону оцепили.

Специалисты технико-взрывного подразделения должны провести детальное обследование обнаруженного объекта.

В полиции призвали граждан в случае обнаружения дрона или других подозрительных устройств не приближаться и не трогать их, а вместо этого сообщить правоохранителям.

В последнее время в небо Молдовы по крайней мере дважды залетали российские БПЛА, в одном случае, 25 ноября – сразу шесть. Один из них "приземлился" на крышу здания в сельской местности.

Один из дронов выставили на лестнице МИД перед вызовом российского посла.

29 ноября через Молдову летели два БПЛА типа "Шахед".