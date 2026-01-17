В Молдове обнаружили неизвестный дрон на берегу озера
Новости — Суббота, 17 января 2026, 14:23 —
В Теленештском районе Молдовы на берегу озера обнаружили беспилотник длиной около 2,5 метров.
Об этом говорится в заявлении местной полиции, сообщает "Европейская правда".
В полицию обратился охотник, который сообщил, что обнаружил дрон на берегу озера возле села Нукарены.
На место прибыли спецслужбы, зону оцепили.
Специалисты технико-взрывного подразделения должны провести детальное обследование обнаруженного объекта.
В полиции призвали граждан в случае обнаружения дрона или других подозрительных устройств не приближаться и не трогать их, а вместо этого сообщить правоохранителям.
В последнее время в небо Молдовы по крайней мере дважды залетали российские БПЛА, в одном случае, 25 ноября – сразу шесть. Один из них "приземлился" на крышу здания в сельской местности.
Один из дронов выставили на лестнице МИД перед вызовом российского посла.
29 ноября через Молдову летели два БПЛА типа "Шахед".