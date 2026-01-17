В Італії затримали судно з 33 тисячами тонн металу за порушення санкцій проти РФ

В італійському порту Бріндізі затримали судно, яке прибуло з російських територіальних вод Чорного моря.

Про це повідомляє Quotidiano Di Puglia, пише "Європейська правда".

Судно затримали після завершення розслідування, проведеного фінансовою поліцією і митною службою. Арешт пов’язаний із звинуваченням у порушенні санкцій проти РФ за агресію проти України.

Арешт судна був схвалений судом Бріндізі.

Всього під слідством перебувають чотири особи: імпортер, судновласник та двоє членів екіпажу, яких звинувачують у спільному порушенні обмежувальних заходів, введених Європейським Союзом.

Перевірки, проведені після прибуття судна в порт, виявили "серйозні невідповідності, фальсифікації та зміни в бортовій документації, що стосується місць стоянки та здійснення операцій з навантаження вантажу", зазначили італійські правоохоронці.

За результатами перевірки документації та аналізу даних, витягнутих із системи Ecdis (електронна система навігації, обов'язкова для великих суден, що виконує функцію сигналізації про зіткнення), було встановлено, що судно стояло і працювало в російському порту Новоросійськ з 13 по 16 листопада 2025 року, здійснюючи заборонені операції з навантаження вантажу.

Крім того, було виявлено, що "система Ais моторного судна (тобто GPS-приймач і транспондер, система, що дозволяє суднам ідентифікувати себе і в режимі реального часу повідомляти про своє місцезнаходження, курс і швидкість) була вимкнена поблизу російського порту Новоросійськ, ймовірно з метою уникнути геолокації та перешкодити контролю з боку компетентних органів.

Нагадаємо, 7 січня США затримали танкер Bella 1 (Marinera) під прапором Росії після переслідування від Венесуели. Судно було затримане за порушення санкцій США.

Військові Британії підтримали операцію США з захоплення танкера під прапором РФ.

У Міністерстві транспорту Росії заявили, що Сполучені Штати не мали права затримувати танкер Marinera.