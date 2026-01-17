В Италии задержали судно с 33 тысячами тонн металла за нарушение санкций против РФ

В итальянском порту Бриндизи задержали судно, которое прибыло из российских территориальных вод Черного моря.

Об этом сообщает Quotidiano Di Puglia, пишет "Европейская правда".

Судно задержали после завершения расследования, проведенного финансовой полицией и таможенной службой. Арест связан с обвинением в нарушении санкций против РФ за агрессию против Украины.

Арест судна был одобрен судом Бриндизи.

Всего под следствием находятся четыре человека: импортер, судовладелец и двое членов экипажа, которых обвиняют в совместном нарушении ограничительных мер, введенных Европейским Союзом.

Проверки, проведенные после прибытия судна в порт, выявили "серьезные несоответствия, фальсификации и изменения в бортовой документации, касающейся мест стоянки и осуществления операций по погрузке груза", отметили итальянские правоохранители.

По результатам проверки документации и анализа данных, извлеченных из системы Ecdis (электронная система навигации, обязательная для крупных судов, выполняющая функцию сигнализации о столкновениях), было установлено, что судно стояло и работало в российском порту Новороссийск с 13 по 16 ноября 2025 года, осуществляя запрещенные операции по погрузке груза.

Кроме того, было выявлено, что "система Ais моторного судна (то есть GPS-приемник и транспондер, система, позволяющая судам идентифицировать себя и в режиме реального времени сообщать о своем местонахождении, курс и скорость) была отключена вблизи российского порта Новороссийск, вероятно с целью избежать геолокации и помешать контролю со стороны компетентных органов.

Напомним, 7 января США задержали танкер Bella 1 (Marinera) под флагом России после преследования от Венесуэлы. Судно было задержано за нарушение санкций США.

Военные Великобритании поддержали операцию США по захвату танкера под флагом РФ.

В Министерстве транспорта России заявили, что Соединенные Штаты не имели права задерживать танкер Marinera.