У ГУР показали президенту Чехії бойові можливості та інноваційний потенціал
Президенту Чехії Петру Павелу продемонстрували бойові можливості та інноваційний потенціал військової розвідки України.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на допис ГУР у соцмережах.
Павел відвідав Головне управління розвідки в рамках свого візиту в Україну.
"Під час візиту Петру Павелу представили зразки озброєння українського оборонно-промислового комплексу, які вже сьогодні активно застосовуються ГУР МО України в бойових діях проти російських окупантів на морі та в повітрі", – йдеться в повідомленні ГУР.
Серед флагманських зразків: морські дрони типу Magura V5, V6 і V7, які довели всьому світу здатність знищувати кораблі і авіацію противника, а також безпілотні літальні апарати, зокрема "Лютий" і "Бобер".
Крім того, генерал-лейтенант Олег Іващенко поінформував чеську делегацію про поточну ситуацію в сфері безпеки і дав оцінку ГУР МО України подальших планів і намірів Москви.
Нагадаємо, 15 січня президент Павел перебував у Львові, де провів зустрічі з українськими посадовцями.
Павел також відвідав Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих у Винниках, який оновлювали за рахунок чеського фінансування.
Наступного дня він приїхав до Києва, де, зокрема зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.