У ГУР показали президенту Чехії бойові можливості та інноваційний потенціал

Президенту Чехії Петру Павелу продемонстрували бойові можливості та інноваційний потенціал військової розвідки України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на допис ГУР у соцмережах.

Павел відвідав Головне управління розвідки в рамках свого візиту в Україну.

"Під час візиту Петру Павелу представили зразки озброєння українського оборонно-промислового комплексу, які вже сьогодні активно застосовуються ГУР МО України в бойових діях проти російських окупантів на морі та в повітрі", – йдеться в повідомленні ГУР.

Серед флагманських зразків: морські дрони типу Magura V5, V6 і V7, які довели всьому світу здатність знищувати кораблі і авіацію противника, а також безпілотні літальні апарати, зокрема "Лютий" і "Бобер".

Крім того, генерал-лейтенант Олег Іващенко поінформував чеську делегацію про поточну ситуацію в сфері безпеки і дав оцінку ГУР МО України подальших планів і намірів Москви.

Нагадаємо, 15 січня президент Павел перебував у Львові, де провів зустрічі з українськими посадовцями.

Павел також відвідав Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих у Винниках, який оновлювали за рахунок чеського фінансування.

Наступного дня він приїхав до Києва, де, зокрема зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.