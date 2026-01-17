В ГУР показали президенту Чехии боевые возможности и инновационный потенциал

Президенту Чехии Петру Павелу продемонстрировали боевые возможности и инновационный потенциал военной разведки Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение ГУР в соцсетях.

Павел посетил Главное управление разведки в рамках своего визита в Украину.

"Во время визита Петру Павелу представили образцы вооружения украинского оборонно-промышленного комплекса, которые уже сегодня активно применяются ГУР МО Украины в боевых действиях против российских оккупантов на море и в воздухе", – говорится в сообщении ГУР.

Среди флагманских образцов: морские дроны типа Magura V5, V6 и V7, которые доказали всему миру способность уничтожать корабли и авиацию противника, а также беспилотные летательные аппараты, в частности "Лютый" и "Бобер".

Кроме того, генерал-лейтенант Олег Иващенко проинформировал чешскую делегацию о текущей ситуации в сфере безопасности и дал оценку ГУР МО Украины дальнейших планов и намерений Москвы.

Напомним, 15 января президент Павел находился во Львове, где провел встречи с украинскими чиновниками.

Павел также посетил Львовский областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных в Винниках, который обновляли за счет чешского финансирования.

На следующий день он приехал в Киев, где, в частности, встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.