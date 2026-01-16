Укр Рус Eng

Президент Чехії завітав у госпіталь ветеранів на Львівщині, оновлений за чеські кошти

фото
Новини — П'ятниця, 16 січня 2026, 09:07 — Христина Бондарєва

Президент Чехії Петр Павел у четвер, 15 січня, відвідав Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих у Винниках, який оновлювали за рахунок чеського фінансування.

Про це Павел повідомив у п’ятницю в соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Він відзначив, що Чехія взяла фінансову участь у реконструкції хірургічного відділення та операційних залів у Винниках біля Львова, куди протягом року в рамках програми MEDEVAC приїжджають чеські лікарі.

"Рішучість українців захищати свою країну можна оцінити в цифрах. Більше половини ветеранів війни після лікування повертаються на фронт", – наголосив чеський президент.

Як повідомили у Львівській обласній раді, під час візиту Павелу представили два масштабні чесько-українські проєкти. Один із них – міжнародна програма з оновлення Львівського обласного госпіталю ветеранів загальною вартістю 32 млн євро, яку фінансує уряд Чехії.

Другий проєкт – міжнародна програма обміну українських і чеських хірургів MEDEVAC Czechia, у межах якої спільні команди медиків проводять надскладні багатогодинні операції пацієнтам, які постраждали внаслідок війни, передусім українським військовим. Чеські медики беруть участь у проєкті на благодійних засадах.

Напередодні Павел під час візиту до Львова закликав до "прямої та чіткої" підтримки України.

У Львові президент Чехії провів зустрічі з українськими посадовцями.

Минулого тижня Україну відвідував новий міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія Павел
Реклама: