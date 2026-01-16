Президент Чехії завітав у госпіталь ветеранів на Львівщині, оновлений за чеські кошти

Президент Чехії Петр Павел у четвер, 15 січня, відвідав Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих у Винниках, який оновлювали за рахунок чеського фінансування.

Про це Павел повідомив у п’ятницю в соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Він відзначив, що Чехія взяла фінансову участь у реконструкції хірургічного відділення та операційних залів у Винниках біля Львова, куди протягом року в рамках програми MEDEVAC приїжджають чеські лікарі.

"Рішучість українців захищати свою країну можна оцінити в цифрах. Більше половини ветеранів війни після лікування повертаються на фронт", – наголосив чеський президент.

Nemocniční výukové třídy pro děti a specializované rehabilitační kliniky s protetickými centry se staly běžnou součástí místního zdravotnického systému. Česká republika se finančně podílela na rekonstrukci oddělení chirurgie a operačních sálů ve Vynnykách, kam v rámci programu… pic.twitter.com/B9whDfGBG7 – Petr Pavel (@prezidentpavel) January 16, 2026

Як повідомили у Львівській обласній раді, під час візиту Павелу представили два масштабні чесько-українські проєкти. Один із них – міжнародна програма з оновлення Львівського обласного госпіталю ветеранів загальною вартістю 32 млн євро, яку фінансує уряд Чехії.

Другий проєкт – міжнародна програма обміну українських і чеських хірургів MEDEVAC Czechia, у межах якої спільні команди медиків проводять надскладні багатогодинні операції пацієнтам, які постраждали внаслідок війни, передусім українським військовим. Чеські медики беруть участь у проєкті на благодійних засадах.

Напередодні Павел під час візиту до Львова закликав до "прямої та чіткої" підтримки України.

У Львові президент Чехії провів зустрічі з українськими посадовцями.

Минулого тижня Україну відвідував новий міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка.