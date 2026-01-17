ЕС советует авиакомпаниям избегать воздушного пространства Ирана

Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза накануне рекомендовало авиакомпаниям избегать иранского воздушного пространства после угроз военного вмешательства со стороны США.

Об этом сообщает Euractiv, информирует "Европейская правда".

Агентство дало соответствующую рекомендацию, учитывая текущую ситуацию с протестами в стране и "вероятность военных действий со стороны США, которые привели иранские силы противовоздушной обороны в состояние повышенной боевой готовности".

Поэтому, как отметили в агентстве, в настоящее время существует повышенная вероятность ошибочной идентификации.

"Наличие и возможное использование широкого спектра вооружений и систем противовоздушной обороны в сочетании с непредсказуемой реакцией государства и потенциальной активацией систем ЗРК ("земля-воздух") создают высокий риск для гражданских полетов, осуществляемых на всех высотах и уровнях полета", – говорится в заявлении ведомства.

28 декабря в Иране вспыхнули протесты, связанные с ростом стоимости жизни, которые переросли в одно из крупнейших протестных движений против режима аятолл со времени основания Исламской Республики в 1979 году.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует быстро предложить новые санкции в связи с репрессиями в отношении протестующих в Иране.

А Великобритания объявила о "полных и дополнительных санкциях" против Ирана на фоне массовых протестов, которые привели к тысячам погибших и арестованных.