Шмигаль: Литва готує рішення про додаткову енергетичну допомогу Україні

Міністр енергетики Денис Шмигаль провів телефонну розмову зі своїм литовським колегою Жигімантасом Вайчюнасом, за підсумками якої стало відомо, що Литва готує рішення про додаткову енергетичну допомогу Україні.

Про це український міністр написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

В ході розмови Шмигаль поінформував свого литовського колегу про ситуацію в українській енергетиці, зокрема про те, що Україні не лишилося жодної електростанції, яка не зазнала російських ударів.

"Литва готує найближчими днями урядове рішення про виділення додаткової енергетичної допомоги. Зокрема, обладнання для генерації електроенергії для вирішення проблем у Києві та найбільш критичних регіонах", – розповів він.

Шмигаль нагадав, що за час російського повномасштабного вторгнення Україна отримала від Литви комплекти обладнання ТЕЦ та АЕС, що допомогло провести аварійні ремонти в кількох регіонах України.

Крім того, Литва передала понад 2 тисячі сонячних панелей, різне обладнання та техніку, а також внесла 5,7 млн євро у Фонд підтримки енергетики України.

Крім того, Німеччина оголосила про виділення 60 млн євро на зимову та енергетичну підтримку України.

А уряд Великої Британії 16 січня оголосив про виділення додаткової допомоги в розмірі 20 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку енергетичної інфраструктури України.