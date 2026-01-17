Шмыгаль: Литва готовит решение о дополнительной энергетической помощи Украине

Министр энергетики Денис Шмыгаль провел телефонный разговор со своим литовским коллегой Жигимантасом Вайчюнасом, по итогам которого стало известно, что Литва готовит решение о дополнительной энергетической помощи Украине.

Об этом украинский министр написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

В ходе разговора Шмыгаль проинформировал своего литовского коллегу о ситуации в украинской энергетике, в частности о том, что Украине не осталось ни одной электростанции, которая не подверглась российским ударам.

"Литва готовит в ближайшие дни правительственное решение о выделении дополнительной энергетической помощи. В частности, оборудование для генерации электроэнергии для решения проблем в Киеве и наиболее критических регионах", – рассказал он.

Шмыгаль напомнил, что за время российского полномасштабного вторжения Украина получила от Литвы комплекты оборудования ТЭЦ и АЭС, что помогло провести аварийные ремонты в нескольких регионах Украины.

Кроме того, Литва передала более 2 тысяч солнечных панелей, различное оборудование и технику, а также внесла 5,7 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины.

Кроме того, Германия объявила о выделении 60 млн евро на зимнюю и энергетическую поддержку Украины.

А правительство Великобритании 16 января объявило о выделении дополнительной помощи в размере 20 миллионов фунтов стерлингов на поддержку энергетической инфраструктуры Украины.