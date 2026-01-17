В Австрии пять человек погибли в результате схода двух лавин

Пять человек погибли в результате схода двух лавин в Австрии в субботу.

Об этом сообщила агентству dpa представительница горной спасательной службы Зальцбурга, информирует "Европейская правда".

По ее словам, семеро человек попали под лавину во второй половине дня на вершине Финстеркопф высотой 2150 метров в долине Гроссарль в земле Зальцбург.

Горная спасательная служба сообщила, что четверо членов группы лыжников были найдены мертвыми, а остальные получили серьезные травмы.

Ранее в субботу в результате схода лавины в районе Бад-Хофгастайн погибла женщина.

Сообщали также, что на горе Тетнульд в грузинской Сванетии сошла лавина, во время которой один из участников школы гидов оказался под снежным покровом.

Кроме того, лавина унесла жизнь британского лыжника во Французских Альпах, который катался на лыжах вне трасс.