У Польщі зібрали вже понад 1 млн злотих на генератори для Києва

У Польщі в межах збору на платформі волонтерських ініціатив накопичили вже понад 1 млн злотих на генератори для Києва, якому загрожує гуманітарна катастрофа через наслідки російських ударів по енергосистемі.

Як повідомляє "Європейська правда", збір набув широкого розголосу у польському сегменті соцмереж, також на нього вже відреагував посол України у Польщі Василь Боднар.

Збір запустили орієнтовно 15 січня під назвою "Тепло з Польщі для Києва", з цільовою сумою 2 млн злотих. Автори ініціативи закликали підтримати збір, оскільки нічні температури в українській столиці сягають -17, і в цей час більшість киян сидять без світла чи опалення, або і того й іншого.

"Ми організовуємо збір з чіткою конкретною метою – купити й доставити у Київ 100 генераторів. Ці прилади будуть рятувати життя. Генераторами можна буде обігрівати простори, де знайдуть прихисток літні люди й діти, він дозволить закип’ятити воду…. Кожен долар чи євро наближає нас до відправки вантажу цього рятівного обладнання. Для нас це – жест підтримки, а для них – реальний шанс вижити у цю зиму", – зазначають автори ініціативи.

Збір спільно запустили кілька громадських організацій та ініціатив, серед яких Євромайдан-Варшава, Democracy Foundation, Sestry.eu, Open Dialogue Foundation, PRB Foundation, ініціатива Entrepreneurs Help.

За три дні з часу відкриття збору внески зробили близько 8860 людей, сума пожертв перетнула позначку в 1 млн злотих.

Посол України у Польщі Василь Боднар поширив збір у себе на сторінці та подякував тим, хто організував його і зробив свій внесок.

"Величезна подяка і найщиріша вдячність усім полякам, які підтримали збір для Києва. У теперішній складній ситуації ця допомога надзвичайно важлива і справді буде рятувати життя. Дякуємо усім людям та організаціям, залученим до збору, за їхню солідарність, відповідальність і справжнє партнерство", – написав посол.

У суботу президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з керівником ГУР Олегом Іващенком заявив, що Росія готується до подальших ударів по українській енергетиці та інфраструктурі, включно з об'єктами, що обслуговують АЕС.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна попередила міжнародних партнерів щодо планів РФ завдати ударів по підстанціях українських АЕС.