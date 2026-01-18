В Польше собрали уже более 1 млн злотых на генераторы для Киева

В Польше в рамках сбора на платформе волонтерских инициатив накопили уже более 1 млн злотых на генераторы для Киева, которому грозит гуманитарная катастрофа из-за последствий российских ударов по энергосистеме.

Как сообщает "Европейская правда", сбор получил широкую огласку в польском сегменте соцсетей, также на него уже отреагировал посол Украины в Польше Василий Боднар.

Сбор запустили ориентировочно 15 января под названием "Тепло из Польши для Киева", с целевой суммой 2 млн злотых. Авторы инициативы призвали поддержать сбор, поскольку ночные температуры в украинской столице достигают -17, и в это время большинство киевлян сидят без света или отопления, или и того и другого.

"Мы организовываем сбор с четкой конкретной целью – купить и доставить в Киев 100 генераторов. Это оборудование будет спасать жизни. Генераторами можно будет обогревать пространства, где найдут приют пожилые люди и дети, он позволит вскипятить воду.... Каждый доллар или евро приближает нас к отправке груза этого спасительного оборудования. Для нас это – жест поддержки, а для них – реальный шанс выжить в эту зиму", – отмечают авторы инициативы.

Сбор совместно запустили несколько общественных организаций и инициатив, среди которых Евромайдан-Варшава, Democracy Foundation, Sestry.eu, Open Dialogue Foundation, PRB Foundation, инициатива Entrepreneurs Help.

За три дня со времени открытия сбора взносы сделали около 8860 человек, сумма пожертвований пересекла отметку в 1 млн злотых.

Посол Украины в Польше Василий Боднар распространил сбор у себя на странице и поблагодарил тех, кто организовал его и сделал свой вклад.

"Огромная благодарность и искренняя благодарность всем полякам, которые поддержали сбор для Киева. В нынешней сложной ситуации эта помощь чрезвычайно важна и действительно будет спасать жизни. Спасибо всем людям и организациям, привлеченным к сбору, за их солидарность, ответственность и настоящее партнерство", – написал посол.

В субботу президент Владимир Зеленский по итогам встречи с руководителем ГУР Олегом Иващенко заявил, что Россия готовится к дальнейшим ударам по украинской энергетике и инфраструктуре, включая объекты, обслуживающие АЭС.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина предупредила международных партнеров о планах РФ нанести удары по подстанциям украинских АЭС.