У Португалії на тлі сплеску популярності ультраправих обирають президента

У неділю в Португалії проходить перший тур президентських виборів, в якому кандидат від ультраправих сил може вперше пройти до другого туру, але остаточний результат важко передбачити.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Опитування прогнозують, що Андре Вентура, лідер ультраправої партії Chega ("Досить"), може виграти перший тур, але програє другий, незалежно від того, з ким з інших кандидатів він зіткнеться.

Це буде перший випадок за чотири десятиліття, коли жоден кандидат не виграє у першому турі, для чого потрібно набрати більше 50% голосів.

Серед рекордних 11 кандидатів лише п'ятеро мають реальні шанси пройти до вирішального голосування 8 лютого, щоб замінити консервативного чинного президента Марселу Ребелу де Соузу.

Окрім 43-річного Вентури, це: соціаліст Антоніо Жозе Сегуро, 63 роки; ліберал, депутат Європейського парламенту Жоао Котрім Фігейредо, 64 роки; кандидат від правого уряду Луїс Маркес Мендес, 68 років; та Енріке Гувейя е Мело, адмірал у відставці, який очолював кампанію вакцинації проти Covid у Португалії.

Соціологи прогнозують, що будь-який із чотирьох потенційних суперників Вентури переможе його у другому турі голосування.

Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 ранку (09:00 за центральноєвропейським часом) у неділю, а результати екзит-полів будуть оголошені о 20:00 (21:00 за центральноєвропейським часом).

Партія Chega отримала 22,8% голосів і 60 місць у парламенті на загальних виборах у травні минулого року, випередивши соціалістів і ставши найбільшою опозиційною партією.

Президент Португалії не має виконавчих повноважень, але в кризових ситуаціях може розпустити парламент, призначити вибори або звільнити прем'єр-міністра.

На останніх парламентських виборах Chega вела агресивну передвиборчу кампанію проти імміграції.

За підсумками останніх виборів у травні 2025 року Chega стала другою за розміром партією парламенту Португалії.