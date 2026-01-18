В Португалии на фоне всплеска популярности ультраправых выбирают президента

В воскресенье в Португалии проходит первый тур президентских выборов, в котором кандидат от ультраправых сил может впервые пройти во второй тур, но окончательный результат предсказать сложно.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Опросы прогнозируют, что Андре Вентура, лидер ультраправой партии Chega ("Хватит"), может выиграть первый тур, но проиграет второй, независимо от того, с кем из других кандидатов он столкнется.

Это будет первый случай за четыре десятилетия, когда ни один кандидат не выиграет в первом туре, для чего нужно набрать более 50% голосов.

Среди рекордных 11 кандидатов только пятеро имеют реальные шансы пройти в решающее голосование 8 февраля, чтобы заменить консервативного действующего президента Марселу Ребелу де Соузу.

Кроме 43-летнего Вентуры, это: социалист Антонио Жозе Сегуро, 63 года; либерал, депутат Европейского парламента Жоао Котрим Фигейредо, 64 года; кандидат от правого правительства Луис Маркес Мендес, 68 лет; и Энрике Гувейя э Мело, адмирал в отставке, который возглавлял кампанию вакцинации против Covid в Португалии.

Социологи прогнозируют, что любой из четырех потенциальных соперников Вентуры победит его во втором туре голосования.

Избирательные участки открылись в 8:00 утра (09:00 по центральноевропейскому времени) в воскресенье, а результаты экзит-полов будут объявлены в 20:00 (21:00 по центральноевропейскому времени).

Партия Chega получила 22,8% голосов и 60 мест в парламенте на всеобщих выборах в мае прошлого года, опередив социалистов и став крупнейшей оппозиционной партией.

Президент Португалии не имеет исполнительных полномочий, но в кризисных ситуациях может распустить парламент, назначить выборы или уволить премьер-министра.

На последних парламентских выборах Chega вела агрессивную предвыборную кампанию против иммиграции.

По итогам последних выборов в мае 2025 года Chega стала второй по величине партией парламента Португалии.