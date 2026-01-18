Немецкие солдаты покидают Гренландию после разведывательной миссии

Группа солдат немецких вооруженных сил должна покинуть Гренландию в воскресенье, 18 января.

Об этом сообщил представитель оперативного командования немецкому информационному агентству dpa, передает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

15 солдат вылетят с арктического острова в Копенгаген на гражданском самолете.

"Результаты разведки удовлетворяют всех, и сейчас в Германии проводится их оценка", – сказал представитель командования.

Миссия не была прервана. "Разведка была завершена согласно плану", – заверили в командовании.

Немецкая команда прибыла в Нуука только в пятницу вечером по немецкому времени. Еще в субботу вечером было заявлено, что невозможно предсказать, сколько продлится их пребывание.

В учениях участвовали солдаты из нескольких других стран. Их задачей было изучить способы лучшей защиты Гренландии от угроз, таких как те, которые создает Россия. США были прямо приглашены к участию, но отказались. Представитель командования не назвал точную дату возвращения немецких солдат в Германию.

Президент США Дональд Трамп объявил в субботу о введении дополнительных пошлин против восьми европейских стран, которые ранее направили войска в Гренландию. Это касается Германии, Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.

В своем сообщении Трамп прямо упомянул о миссии. Германия, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Великобритания, Нидерланды и Финляндия, по его словам, играют в "опасную игру". Он обвинил эти страны в том, что они идут на "риск" в конфликте вокруг Гренландии, который уже не является "приемлемым". По его словам, пошлины имеют целью "быстро и без вопросов положить конец потенциально опасной ситуации".

Европейцы с возмущением отреагировали на заявление Трампа в течение выходных. "Ни в Украине, ни в Гренландии, ни где-либо еще в мире мы не позволим себе поддаваться влиянию запугивания или угроз в таких ситуациях", – заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. На воскресенье запланировано специальное заседание послов ЕС.