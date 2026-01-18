Праворадикальні активісти виставили польські прапори у Франкфурті-на-Одері

Праворадикальні активісти виставили безліч біло-червоних прапорів – національних кольорів Польщі – на міському мосту між Франкфуртом-на Одері і польським містом Слюбіце, міська адміністрація вважає це провокацією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

За словами влади Франкфурта, ця акція не була санкціонована. Прапори – наразі їх близько десяти – майорять там з липня 2025 року, викликаючи суперечки.

Франкфурт і Слубіце є містами-побратимами, з'єднаними 250-метровим мостом через Одер. Суперечка щодо прапорів, що майорять на польській частині мосту, також точиться навколо питання про те, хто несе відповідальність.

"Міська адміністрація Франкфурта-на-Одері дуже уважно стежить за ситуацією, в тому числі з огляду на статус міста-побратима Слюбіце", – заявила мерія у відповідь на запит. З осені 2023 року на міському мосту проводиться прикордонний контроль з метою обмеження нелегальної міграції.

Акція з прапорами була організована "Рухом за захист кордонів" польського праворадикала Роберта Бакевича. "Ми хочемо показати, що не згодні з масовою міграцією, а також з німецькою політикою регерманізації західних польських територій", – заявив Бакевич німецькому інформаційному агентству.

За його словами, польська дорожня служба тимчасово зняла прапори з мосту. Однак активісти його руху вивісили нові.

На "де-факто спільному німецько-польському мосту" повинні проводитися тільки дії, узгоджені обома сторонами, вважає адміністрація міста Франкфурт-на-Одері, яка постійно підкреслює свої тісні зв'язки з польським сусідом. Обговорення з Слюбіце щодо прапорів вже відбулися минулого літа.

У Бранденбурзі дії правих сил також викликають суперечки між владою. Міська рада Франкфурта-на-Одері заявила, що за утримання всього мосту відповідає дорожня служба землі Бранденбург. Вони додали, що з їхнього боку немає можливості вжити безпосередніх заходів, "оскільки відповідальність несе Державне дорожнє управління Бранденбургу як державна установа з німецької сторони".

Державна компанія відреагувала з невдоволенням. Вона заявила, що несе відповідальність за весь міст, коли йдеться про технічне обслуговування конструкції. Однак, що стосується дозволів, таких як розміщення прапорів, вона несе відповідальність лише за німецьку частину мосту, пояснив речник.

Праворадикальна організація "Рух за захист кордонів" вже викликала заворушення на міському мосту в минулому. Бакевич відомий у Польщі тим, що щороку в День незалежності Польщі організовує праворадикальні марші у Варшаві. Минулого літа його група організувала несанкціоновані патрулі на німецько-польському кордоні, перевіряючи транспортні засоби та шукаючи мігрантів.

Імовірне масове відхилення мігрантів Німеччиною є чутливим питанням для польських правих. Вони використовують це, щоб поєднати антинімецькі настрої з розпалюванням страху перед мігрантами. Внутрішньополітична ситуація досягла критичної точки влітку: Бакевич і представники правої опозиційної партії "Право і справедливість" звинуватили проєвропейський уряд Дональда Туска в тому, що він охоче приймає велику кількість мігрантів з Німеччини і не контролює ситуацію на кордоні. У відповідь Варшава ввела прикордонний контроль з Німеччиною, який діє й досі.