Праворадикальные активисты вывесили польские флаги во Франкфурте-на-Одере

Праворадикальные активисты вывесили множество бело-красных флагов – национальных цветов Польши – на городском мосту между Франкфуртом-на-Одере и польским городом Слюбице, городская администрация считает это провокацией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

По словам властей Франкфурта, эта акция не была санкционирована. Флаги – на данный момент их около десяти – развеваются там с июля 2025 года, вызывая споры.

Франкфурт и Слубице являются городами-побратимами, соединенными 250-метровым мостом через Одер. Спор о флагах, развевающихся на польской части моста, также точится вокруг вопроса о том, кто несет ответственность.

"Городская администрация Франкфурта-на-Одере очень внимательно следит за ситуацией, в том числе с учетом статуса города-побратима Слюбице", – заявила мэрия в ответ на запрос. С осени 2023 года на городском мосту проводится пограничный контроль с целью ограничения нелегальной миграции.

Акция с флагами была организована "Движением за защиту границ" польского праворадикала Роберта Бакевича. "Мы хотим показать, что не согласны с массовой миграцией, а также с немецкой политикой регерманизации западных польских территорий", – заявил Бакевич немецкому информационному агентству.

По его словам, польская дорожная служба временно сняла флаги с моста. Однако активисты его движения вывесили новые.

На "де-факто совместном немецко-польском мосту" должны проводиться только действия, согласованные обеими сторонами, считает администрация города Франкфурт-на-Одере, которая постоянно подчеркивает свои тесные связи с польским соседом. Обсуждения со Слюбице по поводу флагов уже состоялись прошлым летом.

В Бранденбурге действия правых сил также вызывают споры между властями. Городской совет Франкфурта-на-Одере заявил, что за содержание всего моста отвечает дорожная служба земли Бранденбург. Они добавили, что с их стороны нет возможности принять непосредственные меры, "поскольку ответственность несет Государственное дорожное управление Бранденбурга как государственное учреждение с немецкой стороны".

Государственная компания отреагировала с недовольством. Она заявила, что несет ответственность за весь мост, когда речь идет о техническом обслуживании конструкции. Однако, что касается разрешений, таких как размещение флагов, она несет ответственность только за немецкую часть моста, пояснил пресс-секретарь.

Праворадикальная организация "Движение за защиту границ" уже вызывала беспорядки на городском мосту в прошлом. Бакевич известен в Польше тем, что ежегодно в День независимости Польши организует праворадикальные марши в Варшаве. Прошлым летом его группа организовала несанкционированные патрули на немецко-польской границе, проверяя транспортные средства и ища мигрантов.

Вероятное массовое отклонение мигрантов Германией является чувствительным вопросом для польских правых. Они используют это, чтобы объединить антинемецкие настроения с разжиганием страха перед мигрантами. Внутренняя политическая ситуация достигла критической точки летом: Бакевич и представители правой оппозиционной партии "Право и справедливость" обвинили проевропейское правительство Дональда Туска в том, что оно охотно принимает большое количество мигрантов из Германии и не контролирует ситуацию на границе. В ответ Варшава ввела пограничный контроль с Германией, который действует до сих пор.