ЗМІ: у Трампа вимагають від Британії прийняти американські стандарти замість правил ЄС

Торгові переговірники президента США Дональда Трампа наполягають на тому, щоб Велика Британія прийняла американські стандарти, що може підірвати відносини Лондона з Європейським Союзом після Brexit.

Про це повідомили Politico дві особи, обізнані з перемовинами, передає "Європейська правда".

США також наполегливо вимагають визнання американських органів акредитації у Великій Британії, підтвердили ще троє осіб, обізнаних з цими вимогами. Експерти побоюються, що такі спільні дії матимуть ланцюговий ефект для секторів, критичних з точки зору безпеки, таких як харчова промисловість, криміналістика, виробництво та тестування Національної служби охорони здоров'я (NHS).

"Це невидима інфраструктура, про яку ніхто насправді не знає, але яка забезпечує безпеку всіх, і зараз вона перебуває під загрозою", – повідомило джерело, ознайомлене з перемовинами.

Американські переговірники посилили тиск у торгових переговорах, нещодавно призупинивши угоду про технологічне процвітання, через розчарування темпами більш широких переговорів. Переговорні вимоги Британії щодо мит на сталь і шотландський віскі також залишилися без відповіді.

Тиск щодо стандартів з'являється в той час, коли адміністрація Трампа підриває американські органи нагляду, різко скорочуючи фінансування Управління з контролю за продуктами і ліками та ліквідуючи Комісію з безпеки споживчих товарів.

Хоча стандарти якості харчових продуктів залишаються червоною лінією для уряду Великої Британії, деякі особи, обізнані з перемовинами, побоюються, що Велика Британія може поступитися іншим вимогам США.

"Мене турбує, що ці червоні лінії, які були червоними з самого початку і протягом багатьох років, все більше загрожують бути порушеними", – сказав вищезгаданий співрозмовник.

Британські переговірники досі відмовляються поступатися, але американські переговірники "постійно повертаються" до цих питань, сказав інший співрозмовник, який був проінформований про переговори обома урядами.

Представник уряду Британії заявив: "Наша історична угода з США вже принесла результати для фармацевтичного, аерокосмічного та автомобільного секторів, а наша угода з ЄС передбачатиме усунення торговельних бар'єрів, що дозволить заощадити сотні мільйонів на британському експорті".

"Ми завжди чітко заявляли і будемо заявляти, що будемо дотримуватися наших високих стандартів у сфері продовольства, добробуту тварин та охорони навколишнього середовища в торговельних угодах, і переговори з ЄС та США щодо зміцнення наших торговельних відносин будуть продовжуватися", – додав речник.

Поступки вимогам США порушили б здатність Британії тісніше торгувати з ЄС в рамках поточних переговорів про "перезавантаження" з Євросоюзом, які включають узгодження стандартів харчових продуктів та викидів вуглецю у виробництві.

Уряд Британії має "дуже чіткі червоні лінії щодо всього цього, тому що вони збираються робити певні речі з ЄС", пояснив співрозмовник.

Уряд Британії неодноразово відхиляв можливість змін до британських стандартів, включаючи можливість прийняття американської курятини, обробленої хлором, та яловичини, обробленої гормонами.

Нагадаємо, 17 січня президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.

Прем’єр Британії Кір Стармер назвав анонсовані Трампом тарифи "у помсту" за захист Данії хибним підходом, а президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що Європу не вдасться залякати.