СМИ: у Трампа требуют от Британии принять американские стандарты вместо правил ЕС

Торговые переговорщики президента США Дональда Трампа настаивают на том, чтобы Великобритания приняла американские стандарты, что может подорвать отношения Лондона с Европейским Союзом после Brexit.

Об этом Politico сообщили два человека, знакомые с переговорами, передает "Европейская правда".

США также настойчиво требуют признания американских органов аккредитации в Великобритании, подтвердили еще три человека, знакомых с этими требованиями. Эксперты опасаются, что такие совместные действия будут иметь цепной эффект для секторов, критических с точки зрения безопасности, таких как пищевая промышленность, криминалистика, производство и тестирование Национальной службы здравоохранения (NHS).

"Это невидимая инфраструктура, о которой никто на самом деле не знает, но которая обеспечивает безопасность всех, и сейчас она находится под угрозой", – сообщил источник, знакомый с переговорами.

Американские переговорщики усилили давление в торговых переговорах, недавно приостановив соглашение о технологическом процветании, из-за разочарования темпами более широких переговоров. Переговорные требования Британии по пошлинам на сталь и шотландский виски также остались без ответа.

Давление в отношении стандартов появляется в то время, когда администрация Трампа подрывает американские органы надзора, резко сокращая финансирование Управления по контролю за продуктами и лекарствами и ликвидируя Комиссию по безопасности потребительских товаров.

Хотя стандарты качества пищевых продуктов остаются красной линией для правительства Великобритании, некоторые лица, знакомые с переговорами, опасаются, что Великобритания может уступить другим требованиям США.

"Меня беспокоит, что эти красные линии, которые были красными с самого начала и в течение многих лет, все больше угрожают быть нарушенными", – сказал вышеупомянутый собеседник.

Британские переговорщики до сих пор отказываются уступать, но американские переговорщики "постоянно возвращаются" к этим вопросам, сказал другой собеседник, который был проинформирован о переговорах обоими правительствами.

Представитель правительства Британии заявил: "Наша историческая сделка с США уже принесла результаты для фармацевтического, аэрокосмического и автомобильного секторов, а наше соглашение с ЕС будет предусматривать устранение торговых барьеров, что позволит сэкономить сотни миллионов на британском экспорте".

"Мы всегда четко заявляли и будем заявлять, что будем придерживаться наших высоких стандартов в сфере продовольствия, благополучия животных и охраны окружающей среды в торговых соглашениях, и переговоры с ЕС и США по укреплению наших торговых отношений будут продолжаться", – добавил представитель.

Уступки требованиям США нарушили бы способность Британии теснее торговать с ЕС в рамках текущих переговоров о "перезагрузке" с Евросоюзом, которые включают согласование стандартов пищевых продуктов и выбросов углерода в производстве.

Правительство Британии имеет "очень четкие красные линии по всему этому, потому что они собираются делать определенные вещи с ЕС", пояснил собеседник.

Правительство Британии неоднократно отклоняло возможность изменений в британские стандарты, включая возможность принятия американской курятины, обработанной хлором, и говядины, обработанной гормонами.

Напомним, 17 января президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.

Премьер Британии Кир Стармер назвал анонсированные Трампом тарифы "в отместку" за защиту Дании ошибочным подходом, а президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что Европу не удастся запугать.