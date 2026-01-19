Трамп звинуватив Данію у нездатності прибрати загрозу РФ з Гренландії: тепер це буде зроблено

Президент США Дональд Трамп заявив, що Данія протягом 20 років нічого не могла вдіяти з російською загрозою на Гренландії.

Про це він написав у дописі в соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Американський президент заявив, що у Данії нибито було 20 років щоб прибрати російську загрозу з Гренландії, а вона не впоралась.

"НАТО вже 20 років повторює Данії, що "ви повинні усунути російську загрозу з Гренландії". На жаль, Данія не змогла нічого з цим вдіяти. Тепер настав час, і це буде зроблено!!!", – написав Трамп.

Трамп неодноразово наголошував, що хотів би заволодіти Гренландією, автономною територією Данії.

Лідери Данії та Гренландії наголошують, що острів не продається і не бажає бути частиною Сполучених Штатів.

Нагадаємо, 17 січня президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.

Перед цим Данія відправила до Гренландії військову техніку та передовий загін військових для підготовки до прийому більших сил армії та інших підрозділів союзників для військових навчань. Декілька країн направили і своїх військових.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн захистила позицію країн Європи на підтримку Данії і Гренландії і застерегла щодо негативних наслідків рішень Дональда Трампа щодо тарифів.