Глава МЗС України відреагував на залізничну катастрофу в Іспанії з десятками загиблих

Новини — Понеділок, 19 січня 2026, 10:02 — Іванна Костіна

Глава МЗС України Андрій Сибіга висловив співчуття Іспанії у зв'язку з залізничною катастрофою в провінції Кордова, де за останніми даними загинули 39 осіб

передає "Європейська правда".

"Трагічна новина з Кордови, Іспанія, де смертельна залізнична аварія забрала багато життів. Ми поділяємо біль дружнього іспанського народу і висловлюємо співчуття рідним і близьким жертв. Бажаємо швидкого одужання постраждалим. Будьте сильними, дорогі іспанські друзі!", – написав Сибіга.

В МЗС повідомили, що наразі немає інформації про постраждалих у катастрофі українців.

 Як повідомлялося, в Іспанії внаслідок зіткнення двох швидкісних поїздів у місті Адамус іспанської провінції Кордова загинули 39 осіб.

Кілька вагонів поїзда Iryo, що прямував з Малаги до Мадрида з 300 пасажирами, зійшли з рейок і зіткнулися з поїздом Alvia, що рухався в протилежному напрямку з 184 пасажирами на борту в напрямку Уельви.

