Глава МЗС України відреагував на залізничну катастрофу в Іспанії з десятками загиблих

Глава МЗС України Андрій Сибіга висловив співчуття Іспанії у зв'язку з залізничною катастрофою в провінції Кордова, де за останніми даними загинули 39 осіб

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

"Трагічна новина з Кордови, Іспанія, де смертельна залізнична аварія забрала багато життів. Ми поділяємо біль дружнього іспанського народу і висловлюємо співчуття рідним і близьким жертв. Бажаємо швидкого одужання постраждалим. Будьте сильними, дорогі іспанські друзі!", – написав Сибіга.

Tragic news from Córdoba, Spain, where a deadly train accident took many lives. We share the pain of the friendly Spanish people and extend our condolences to the victims’ close ones. We wish the injured a fast recovery. Stay strong, dear Spanish friends. @jmalbares – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 19, 2026

В МЗС повідомили, що наразі немає інформації про постраждалих у катастрофі українців.

Як повідомлялося, в Іспанії внаслідок зіткнення двох швидкісних поїздів у місті Адамус іспанської провінції Кордова загинули 39 осіб.

Кілька вагонів поїзда Iryo, що прямував з Малаги до Мадрида з 300 пасажирами, зійшли з рейок і зіткнулися з поїздом Alvia, що рухався в протилежному напрямку з 184 пасажирами на борту в напрямку Уельви.