Глава МИД Украины отреагировал на железнодорожную катастрофу в Испании с десятками погибших

Глава МИД Украины Андрей Сибига выразил соболезнования Испании в связи с железнодорожной катастрофой в провинции Кордова, где по последним данным погибли 39 человек

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

"Трагическая новость из Кордовы, Испания, где смертельная железнодорожная авария унесла много жизней. Мы разделяем боль дружественного испанского народа и выражаем соболезнования родным и близким жертв. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Будьте сильными, дорогие испанские друзья!", – написал Сибига.

Tragic news from Córdoba, Spain, where a deadly train accident took many lives. We share the pain of the friendly Spanish people and extend our condolences to the victims’ close ones. We wish the injured a fast recovery. Stay strong, dear Spanish friends. @jmalbares – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 19, 2026

В МИД сообщили, что на данный момент нет информации о пострадавших в катастрофе украинцах.

Как сообщалось, в Испании в результате столкновения двух скоростных поездов в городе Адамус испанской провинции Кордова погибли 39 человек.

Несколько вагонов поезда Iryo, следовавшего из Малаги в Мадрид с 300 пассажирами, сошли с рельсов и столкнулись с поездом Alvia, двигавшимся в противоположном направлении с 184 пассажирами на борту в направлении Уэльвы.