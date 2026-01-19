ЗМІ: Тихановська все ж переїжджає з Литви до Польщі

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська повідомила литовських законодавців про те, що вирішила перебратись до Польщі.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Тихановська поділилася своїм рішенням на зустрічі минулого тижня з тимчасовою групою литовського парламенту, яка підтримує демократичні сили в Білорусі, повідомили два законодавці з різних політичних партій, які були присутні на зустрічі і висловилися на умовах анонімності.

Агентство AFP також повідомляло про переїзд лідерки білоруської опозиції, посилаючись на чотирьох членів команди Тихановської і джерело в Міністерстві закордонних справ Польщі.

Один з литовських депутатів розповів, що кілька членів команди Тихановської, як очікується, продовжать роботу у Вільнюсі.

Помічник Тихановської Денис Кучинський раніше повідомив журналістам, що її чоловік Сергій Тихановський, звільнений з в'язниці минулого року, наразі перебуває в США з міркувань безпеки.

7 жовтня цього року стало відомо, що Литва знижує рівень фізичної охорони Тихановської, яка проживає у Вільнюсі разом із родиною. Охорону було передано від Державної служби охорони керівництва до Бюро кримінальної поліції. Офіційною причиною є переоцінка рівня загрози.

Тоді ж вперше ЗМІ повідомили про плани Тихановської перебратися до Варшави.

Однак тоді радник Тихановської Денис Кучинський не дав чіткої відповіді на запитання про переїзд офісу.