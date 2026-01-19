СМИ: Тихановская все же переезжает из Литвы в Польшу

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила литовским законодателям о том, что решила переехать в Польшу.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Тихановская поделилась своим решением на встрече на прошлой неделе с временной группой литовского парламента, поддерживающей демократические силы в Беларуси, сообщили два законодателя из разных политических партий, которые присутствовали на встрече и высказались на условиях анонимности.

Агентство AFP также сообщало о переезде лидера белорусской оппозиции, ссылаясь на четырех членов команды Тихановской и источник в Министерстве иностранных дел Польши.

Один из литовских депутатов рассказал, что несколько членов команды Тихановской, как ожидается, продолжат работу в Вильнюсе.

Помощник Тихановской Денис Кучинский ранее сообщил журналистам, что ее муж Сергей Тихановский, освобожденный из тюрьмы в прошлом году, в настоящее время находится в США из соображений безопасности.

7 октября этого года стало известно, что Литва снижает уровень физической охраны Тихановской, которая проживает в Вильнюсе вместе с семьей. Охрана была передана от Государственной службы охраны руководства в Бюро криминальной полиции. Официальной причиной является переоценка уровня угрозы.

Тогда же впервые СМИ сообщили о планах Тихановской переехать в Варшаву.

Однако тогда советник Тихановской Денис Кучинский не дал четкого ответа на вопрос о переезде офиса.