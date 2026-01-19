Европарламент сокращает расходы на подкасты и мероприятия для посетителей

Европейский парламент отменяет подкасты, отказывается от планов расширения мероприятий для посетителей и сокращает внутренние публикации в рамках мер по экономии средств.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Генеральный секретарь парламента Алессандро Чиочетти в прошлом году запустил "план действий", направленный на сокращение расходов в учреждении, бюджет которого составляет 2 млрд евро в год. Это происходит в то время, когда европейские институты прилагают усилия для сокращения бюрократических процедур для бизнеса, а Комиссия заявляет, что уже сэкономила миллиарды.

31-страничный план включает изменения в оценке работы персонала, пересмотр правил закупок, сокращение административной документации и призывы к чиновникам выдвинуть идеи по использованию искусственного интеллекта.

Парламент уже прошел серьезную реорганизацию до создания плана действий в прошлом году, когда единое управление было разделено на четыре.

Согласно плану действий, подкаст исследовательского отдела парламента был отменен, а его служба коммуникаций пришла к выводу, что проведение художественных выставок для очередного председательства в Совете ЕС каждые шесть месяцев больше не является рациональным использованием ресурсов.

Также было отменено запланированное расширение "ролевой игры", в которой туристы, посещающие парламент, могут представить себя депутатами Европарламента.

Парламент также планирует обновить правила, регулирующие поездки сотрудников, которые внутренне называются "миссиями". В эту систему будут включены экологические соображения, а также "соответствующие принципы", направленные на обеспечение здорового баланса между работой и личной жизнью сотрудников.

Напомним, в ноябре сотрудники парламента Румынии устроили спонтанную акцию протеста из-за своих заработных плат.

Перед этим премьер-министр Румынии Илие Боложан призвал ограничить зарубежные поездки членов правительства и других должностных лиц с целью эффективного использования государственных средств.