ЗМІ повідомили про групу інформаторів в Латвії, які співпрацюють зі спецслужбами РФ

В Латвії за останні два тижні затримали щонайменше трьох осіб, пов'язаних із так званим угрупованням "Антифашисти Прибалтики", за допомогою якого створено мережу інформаторів, що протягом тривалого часу передають російським спецслужбам дані про пересування військової техніки, українців і прихильників України в країні.

Про це повідомляє LSM, пише "Європейська правда".

Арешти ґрунтуються на документах, що потрапили до розпорядження організації "Центр Досьє" російського опозиціонера Михаїла Ходорковського. Організація передала документи програмі латвійського телеканалу TV3 Nekā personīga.

Ці матеріали показують, що члени угруповання "Антифашисти Прибалтики" намагаються проникнути на заводи з виробництва дронів у Латвії, збирають інформацію про пересування військової техніки і про тих, хто жертвує Україні або носить українську символіку.

Наприклад, охоронець магазину Ігор Андрєєв тривалий час повідомляв російським спецслужбам про відвідувачів з українською символікою та номерами автомобілів, передавав Росії персональні дані людей, які він отримав на своєму робочому місці, та здійснював інші дії.

В Службі державної безпеки (СДБ) Латвії раніше заявляли, що об'єднання приватних осіб, які називають себе "Антифашисти Прибалтики", почало розширювати і координувати діяльність, спрямовану проти національної безпеки Латвії, через спеціально створені групи в Telegram. СДБ порушила кримінальну справу проти цього угруповання в листопаді 2022 року.

Зараз в Латвії під судом перебувають двоє учасників угруповання – Татьяна Андрієць і Александр Жгун. Решта – Сергєй Васильєв, Вікторія Матуле, Роман Самуль і Станіслав Букайнс – втекли до Росії або Білорусі.

Прокурорка Зане Лодзіня підкреслила, що головним завданням угруповання було зібрати якомога більше нелояльних Латвії людей, щоб, дочекавшись відповідного моменту, створити заворушення в країні, дестабілізувати ситуацію, діяти проти латвійської демократії, посадових осіб або простих жителів, які проти Росії.

Крім того, за даними ЗМІ, лідер "Антифашистів Прибалтики" Сергєй Васильєв пересилає інформацію з каналу "Антифашисти Прибалтики" пов'язаному з російськими спецслужбами Сергєю Колесникову. Формально той – колишній співробітник ФСБ і керівник приватного детективного агентства, але матеріали свідчать, що він продовжує співпрацювати зі спецслужбами, зокрема з ФСБ.

СДБ затримала також дружину Васильєва Івету Балоде. Згідно з матеріалами Колесникова, вона теж повідомляла про пересування військової техніки і регулярно їздила з Латвії до Росії.

Суд постановив заарештувати і Євгенія Окса, який працює у фінансовій сфері і є близьким другом Васильєва. Його ім'я теж фігурує в документах, що витекли. Окс регулярно їздив до Росії і зустрічався там з Васильєвим, який познайомив його зі своїм куратором Колесніковим.

Листування Васильєва також розкриває, що його люди намагалися проникнути на підприємства з виробництва дронів в Латвії – намагалися влаштуватися на роботу, видавали себе за постачальників і іноземних партнерів. У соцмережах вони шукають працівників цих підприємств і збирають про них інформацію.

СДБ офіційно повідомляє, що розпочала кримінальний процес про шпигунство і цього місяця затримала кількох осіб.

За керівництво такою злочинною організацією і участь у скоєних нею злочинах загрожує довічне ув'язнення або позбавлення волі на строк від 10 до 20 років.

Раніше стало відомо, що Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення українцям Данилу Б. та Владиславу Т. у спробі відправити посилки з вибухівкою за дорученням російських спецслужб.

Нещодавно у Латвії затримали підозрюваного у шпигунстві на користь Росії, що збирав інформацію для російської військової розвідки.