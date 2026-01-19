СМИ сообщили о группе информаторов в Латвии, сотрудничающих со спецслужбами РФ

В Латвии за последние две недели задержали по меньшей мере трех человек, связанных с так называемой группировкой "Антифашисты Прибалтики"; с ее помощью создана сеть информаторов, которые в течение длительного времени передают российским спецслужбам данные о передвижении военной техники, украинцев и сторонников Украины в стране.

Об этом сообщает LSM, пишет "Европейская правда".

Аресты основываются на документах, попавших в распоряжение организации "Центр Досье" российского оппозиционера Михаила Ходорковского. Организация передала документы программе латвийского телеканала TV3 Nekā personīga.

Эти материалы показывают, что члены группировки "Антифашисты Прибалтики" пытаются проникнуть на заводы по производству дронов в Латвии, собирают информацию о передвижении военной техники и о тех, кто жертвует Украине или носит украинскую символику.

Например, охранник магазина Игорь Андреев долгое время сообщал российским спецслужбам о посетителях с украинской символикой и номерами автомобилей, передавал России персональные данные людей, которые он получил на своем рабочем месте, и совершал другие действия.

В Службе государственной безопасности (СГБ) Латвии ранее заявляли, что объединение частных лиц, называющих себя "Антифашисты Прибалтики", начало расширять и координировать деятельность, направленную против национальной безопасности Латвии, через специально созданные группы в Telegram. СГБ возбудила уголовное дело против этой группировки в ноябре 2022 года.

Сейчас в Латвии под судом находятся двое участников группировки – Татьяна Андриец и Александр Жгун. Остальные – Сергей Васильев, Виктория Матуле, Роман Самуль и Станислав Букайнс – сбежали в Россию или Беларусь.

Прокурор Зане Лодзиня подчеркнула, что главной задачей группировки было собрать как можно больше нелояльных Латвии людей, чтобы, дождавшись подходящего момента, устроить беспорядки в стране, дестабилизировать ситуацию, действовать против латвийской демократии, должностных лиц или простых жителей, которые против России.

Кроме того, по данным СМИ, лидер "Антифашистов Прибалтики" Сергей Васильев пересылает информацию с канала "Антифашисты Прибалтики" связанному с российскими спецслужбами Сергею Колесникову. Формально тот – бывший сотрудник ФСБ и руководитель частного детективного агентства, но материалы свидетельствуют, что он продолжает сотрудничать со спецслужбами, в частности с ФСБ.

СГБ задержала также жену Васильева Ивету Балоде. Согласно материалам Колесникова, она тоже сообщала о передвижении военной техники и регулярно ездила из Латвии в Россию.

Суд постановил арестовать и Евгения Окса, который работает в финансовой сфере и является близким другом Васильева. Его имя тоже фигурирует в утекших документах. Окс регулярно ездил в Россию и встречался там с Васильевым, который познакомил его со своим куратором Колесниковым.

Переписка Васильева также раскрывает, что его люди пытались проникнуть на предприятия по производству дронов в Латвии – старались устроиться на работу, выдавали себя за поставщиков и иностранных партнеров. В соцсетях они ищут работников этих предприятий и собирают о них информацию.

СГБ официально сообщает, что начала уголовный процесс о шпионаже и в этом месяце задержала нескольких человек.

За руководство такой преступной организацией и участие в совершаемых ею преступлениях грозит пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Ранее стало известно, что Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения украинцам Даниилу Б. и Владиславу Т. в попытке отправить посылки со взрывчаткой по поручению российских спецслужб.

Недавно в Латвии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России, собиравшего информацию для российской военной разведки.