ЄС пропонує Іспанії допомогу після масштабної аварії на залізниці
Єврокомісарка з кризового управління Аджа Лябіб запропонувала Іспанії допомогу у зв’язку з масштабною залізничною аварією, внаслідок якої загинули щонайменше 39 осіб.
Про це вона написала у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".
Лябіб висловила жертвам трагічної залізничної аварії та їхнім родинам.
"Я вдячна цивільним і військовим рятувальникам, які так швидко відреагували на подію. Наш центр екстреної допомоги перебуває на зв'язку з владою і готовий надати підтримку, якщо в цьому виникне необхідність", – зазначила вона.
Кілька вагонів поїзда Iryo, що прямував з Малаги до Мадрида з 300 пасажирами, зійшли з рейок і зіткнулися з поїздом Alvia, що рухався в протилежному напрямку з 184 пасажирами на борту в напрямку Уельви.
Кілька вагонів другого поїзда впали з чотириметрового схилу, що ускладнює доступ до місця аварії.
Повідомляли, що жертвами катастрофи стали 39 осіб.