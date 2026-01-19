Укр Рус Eng

ЄС пропонує Іспанії допомогу після масштабної аварії на залізниці

Новини — Понеділок, 19 січня 2026, 12:32 — Ірина Кутєлєва

Єврокомісарка з кризового управління Аджа Лябіб запропонувала Іспанії допомогу у зв’язку з масштабною залізничною аварією, внаслідок якої загинули щонайменше 39 осіб.

Про це вона написала у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Лябіб висловила жертвам трагічної залізничної аварії та їхнім родинам.

"Я вдячна цивільним і військовим рятувальникам, які так швидко відреагували на подію. Наш центр екстреної допомоги перебуває на зв'язку з владою і готовий надати підтримку, якщо в цьому виникне необхідність", – зазначила вона.

Кілька вагонів поїзда Iryo, що прямував з Малаги до Мадрида з 300 пасажирами, зійшли з рейок і зіткнулися з поїздом Alvia, що рухався в протилежному напрямку з 184 пасажирами на борту в напрямку Уельви.

Кілька вагонів другого поїзда впали з чотириметрового схилу, що ускладнює доступ до місця аварії.

Повідомляли, що жертвами катастрофи стали 39 осіб.

