ЕС предлагает Испании помощь после масштабной аварии на железной дороге

Еврокомиссар по кризисному управлению Аджа Лябиб предложила Испании помощь в связи с масштабной железнодорожной аварией, в результате которой погибли по меньшей мере 39 человек.

Об этом она написала в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Лябиб выразила жертвам трагической железнодорожной катастрофы и их семьям.

"Я благодарна гражданским и военным спасателям, которые так быстро отреагировали на происшествие. Наш центр экстренной помощи находится на связи с властями и готов оказать поддержку, если в этом возникнет необходимость", – отметила она.

Несколько вагонов поезда Iryo, следовавшего из Малаги в Мадрид с 300 пассажирами, сошли с рельсов и столкнулись с поездом Alvia, двигавшимся в противоположном направлении с 184 пассажирами на борту в направлении Уэльвы.

Несколько вагонов второго поезда упали с четырехметрового склона, что затрудняет доступ к месту аварии.

Сообщалось, что жертвами катастрофы стали 39 человек.