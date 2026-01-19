ЗМІ: посланець Путіна Дмитрієв їде в Давос для зустрічей з американцями

Спеціальний посланець глави Кремля Владіміра Путіна Кирил Дмитрієв цього тижня відвідає швейцарський курорт Давос і проведе зустрічі з членами американської делегації в рамках Всесвітнього економічного форуму.

Про це повідомили Reuters два джерела, обізнані з візитом, на умовах анонімності, передає "Європейська правда".

Головний переговірник України Рустем Умєров заявив у неділю, що переговори з американськими посадовцями щодо вирішення майже чотирирічної війни з Росією продовжаться на Всесвітньому економічному форумі цього тижня.

Трамп особисто візьме участь у цьогорічній щорічній зустрічі, після того як минулого року виступив перед учасниками заходу за допомогою відеозв'язку. Його супроводжуватиме велика делегація США.

За даними Axios, зустріч Дмитрієва з посланцями Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером відбудеться 20 січня.

Кремль заявив, що готується прийняти в Москві посланця Трампа Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера для проведення мирних переговорів щодо України, але дати ще не визначено.

Дмитрієв у грудні відвідав США і провів дводенні переговори з Віткоффом і Кушнером. Після повернення з поїздки він проінформував Путіна про результати переговорів.

Як повідомляла "Європейська правда", 6 січня представники 35 країн та організацій зустрілися у Парижі для фіналізації роботи над гарантіями безпеки для України. За результатами зустрічі прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон і президент Володимир Зеленський підписали декларацію про наміри розгортання військ в Україні у разі укладення мирної угоди.

З американського боку на зустрічі були присутні спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.

Крім того, Віткофф заявляв про значний прогрес після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі.