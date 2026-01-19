СМИ: посланник Путина Дмитриев едет в Давос для встреч с американцами

Специальный посланник главы Кремля Владимира Путина Кирилл Дмитриев на этой неделе посетит швейцарский курорт Давос и проведет встречи с членами американской делегации в рамках Всемирного экономического форума.

Об этом сообщили Reuters два источника, знакомые с визитом, на условиях анонимности, передает "Европейская правда".

Главный переговорщик Украины Рустем Умеров заявил в воскресенье, что переговоры с американскими чиновниками по решению почти четырехлетней войны с Россией продолжатся на Всемирном экономическом форуме на этой неделе.

Трамп лично примет участие в нынешней ежегодной встрече, после того как в прошлом году выступил перед участниками мероприятия по видеосвязи. Его будет сопровождать большая делегация США.

По данным Axios, встреча Дмитриева с посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоится 20 января.

Кремль заявил, что готовится принять в Москве посланника Трампа Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера для проведения мирных переговоров по Украине, но даты еще не определены.

Дмитриев в декабре посетил США и провел двухдневные переговоры с Уиткоффом и Кушнером. По возвращении из поездки он проинформировал Путина о результатах переговоров.

Как сообщала "Европейская правда", 6 января представители 35 стран и организаций встретились в Париже для финализации работы над гарантиями безопасности для Украины. По результатам встречи премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях развертывания войск в Украине в случае заключения мирного соглашения.

С американской стороны на встрече присутствовали спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Кроме того, Уиткофф заявлял о значительном прогрессе после встречи "коалиции решительных" в Париже.