В Кремлі чекають на візит Віткоффа і Кушнера, але дати ще немає

В Кремлі заявили, що очікують на приїзд посланців президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник правителя Росії Дмитрій Пєсков, якого цитує "Интерфакс".

Водночас, як зазначив Пєсков, дата візиту Кушнера і Віткоффа до Москви ще не визначена.

"Ні, поки що вони не визначені, але ми, безумовно, зацікавлені в такому візиті, ми його чекаємо", – сказав він на брифінгу.

Агентство Bloomberg раніше повідомило, що Віткофф і Кушнер планують найближчим часом відвідати Москву для зустрічі з Путіним.

Очікується, що Путіну представлять останній проєкт 20-пунктного плану щодо мирного врегулювання, над яким працювали представники України і США.

Віткофф і Кушнер відвідували Москву і зустрічалися з Путіним у грудні. Під час цієї поїздки переговори тривали майже п'ять годин, але не принесли прориву.

Віткофф зустрічався з Путіним у Росії шість разів минулого року.

Як повідомляла "Європейська правда", 6 січня представники 35 країн та організацій зустрілися у Парижі для фіналізації роботи над гарантіями безпеки для України. За результатами зустрічі прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон і президент Володимир Зеленський підписали декларацію про наміри розгортання військ в Україні у разі укладення мирної угоди.

З американського боку на зустрічі були присутні спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.

Крім того, Віткофф заявляв про значний прогрес після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі.