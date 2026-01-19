FT: европейцы в Давосе готовятся говорить с Трампом о Гренландии вместо Украины

Лидеры ЕС и их делегации, которые встретятся с президентом США Дональдом Трампом и американскими чиновниками на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, готовятся сместить фокус внимания с Украины на Гренландию и объявление новых американских тарифов.

Об этом говорится в публикации Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Как указано, лидеры ЕС готовились провести эту неделю в Давосе, убеждая Трампа дать гарантии безопасности послевоенной Украине. Сегодня они проснулись с вопросом, можно ли вообще доверять его обещаниям.

Буря вокруг желания Трампа завладеть Гренландией переросла из двустороннего спора в самую серьезную угрозу для НАТО за последние десятилетия и самый глубокий разрыв в трансатлантических отношениях.

По словам европейского дипломата, лидеры ЕС и их делегации, которые должны встретиться с Трампом и официальными лицами США в Давосе, "рвут свои заметки" и заменяют их тем, что источник издания описал как "кнут и пряник" – как Брюссель может ответить на пошлины Трампа, наряду с предложениями по деэскалации.

"Как можно сесть за стол переговоров с этим человеком (Трампом. – Ред.) и обсуждать его гарантии безопасности для Украины? Ему нельзя доверять, если только не отключить реальность", – сказал дипломат.

Лидеры ЕС соберутся на чрезвычайный саммит в конце этой недели, который предварительно запланирован на четверг после встреч с Трампом в Давосе.

Кроме того, по данным издания, сегодня в Давосе состоялась встреча советников по национальной безопасности западных стран, которая изначально была созвана для обсуждения Украины, но в итоге фокус сместился на Гренландию.

Собрание министров финансов еврозоны в Брюсселе также будет посвящено обсуждению кризиса, говорится в публикации.

В то же время в ЕС есть и те, кто настроен оптимистично и считает, что Трамп и раньше высказывал пустые угрозы, и что в течение последнего года Европа пережила подобные моменты, но в итоге нашла способ заставить его отступить.

В частности, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая вчера разговаривала с Трампом, сказала, что он "заинтересован в том, чтобы выслушать" возможный компромисс.

Напомним, 17 января президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.

Перед этим Дания отправила в Гренландию военную технику и передовой отряд военных для подготовки к приему больших сил армии и других подразделений союзников для военных учений. Несколько стран направили и своих военных.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен защитила позицию стран Европы в поддержку Дании и Гренландии и предостерегла относительно негативных последствий решений Дональда Трампа по тарифам.