Макрон скликав раду оборони через міжнародну ситуацію

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок скликав засідання ради оборони через напружену міжнародну ситуацію, після якого відбудеться також важливе засідання уряду щодо бюджету.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Засідання ради оборони, скликане президентом Франції, мало розпочатися опівдні за Парижем (13:00 за Києвом). Темами обговорення анонсували міжнародну ситуацію, зокрема безпрецедентну кризу через претензії США на Гренландію, протести в Ірані та події у Сирії.

О 16:00 відбудеться засідання уряду за участі Макрона, де прем’єр Себастьєн Лекорню очікувано оголосить, буде чи ні застосовувати виняткову конституційну процедуру 49.3 для ухвалення бюджету без голосування у парламенті через неможливість досягти компромісу.

Нагадаємо, застосування прем’єром спецпроцедури 49.3 передбачає можливість для депутатів проголосувати за недовіру уряду та загрожує вимушеною відставкою Лекорню.

За січень 2025 року уряд Франції пережив вже два вотуми недовіри, ініційовані ультраправими та ультралівими.