Макрон созвал совет обороны из-за международной ситуации

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник созвал заседание совета обороны из-за напряженной международной ситуации, после которого состоится также важное заседание правительства по бюджету.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Заседание совета обороны, созванное президентом Франции, должно было начаться в полдень по Парижу (13:00 по Киеву). Темами обсуждения анонсировали международную ситуацию, в частности беспрецедентный кризис из-за претензии США на Гренландию, протесты в Иране и события в Сирии.

В 16:00 состоится заседание правительства с участием Макрона, где премьер Себастьен Лекорню ожидаемо объявит, будет или нет применять исключительную конституционную процедуру 49.3 для принятия бюджета без голосования в парламенте из-за невозможности достичь компромисса.

Напомним, применение премьером спецпроцедуры 49.3 предусматривает возможность для депутатов проголосовать за недоверие правительству и грозит вынужденной отставкой Лекорню.

За январь 2025 года правительство Франции пережило уже два вотума недоверия, инициированные ультраправыми и ультралевыми.