Зіткнення поїздів в Іспанії: влада закликає не робити поспішних висновків про причини

Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте в понеділок закликав до обережності в аналізі причин залізничної аварії в місті Адамусі, яка забрала життя щонайменше 39 осіб.

Про це іспанський міністр написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Пуенте, наразі ніхто достовірно не знає, чому сталась ця катастрофа.

"Ми не знаємо, і ніхто наразі не знає, які причини. Їх визначить CIAF (комісія з розслідування залізничних аварій. – Ред.), тому будьте обережні з поспішними висновками, заснованими на чистих спекуляціях", – наголосив він.

Пуенте раніше назвав аварію "дивною" і такою, яку "важко пояснити", оскільки поїзд Iryo був відносно новим, а інфраструктура була нещодавно оновлена.

За словами міністра, поїзду Iryo, який зійшов з рейок було близько чотирьох років, а інфраструктура на лінії Мадрид – Севілья була нещодавно оновлена, роботи були завершені в травні цього року, а інвестиції склали 700 млн євро.

Профспілка машиністів Semaf також закликала в понеділок до "необхідної обережності", щоб не перешкоджати розслідуванню, повідомляє EFE.

Semaf у своїй заяві, що це "серйозна аварія, причини якої невідомі", і додає, що "зараз найважливіше, понад усе, надати допомогу жертвам".

Кілька вагонів поїзда Iryo, що прямував з Малаги до Мадрида з 300 пасажирами, зійшли з рейок і зіткнулися з поїздом Alvia, що рухався в протилежному напрямку з 184 пасажирами на борту в напрямку Уельви.

Кілька вагонів другого поїзда впали з чотириметрового схилу, що ускладнює доступ до місця аварії.

Повідомляли, що жертвами катастрофи стали 39 осіб.