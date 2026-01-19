Столкновение поездов в Испании: власти призывают не делать поспешных выводов о причинах

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте в понедельник призвал к осторожности в анализе причин железнодорожной аварии в городе Адамус, которая унесла жизни по меньшей мере 39 человек.

Об этом испанский министр написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Пуэнте, пока никто достоверно не знает, почему произошла эта катастрофа.

"Мы не знаем, и никто пока не знает, какие причины. Их определит CIAF (комиссия по расследованию железнодорожных аварий. – Ред.), поэтому будьте осторожны с поспешными выводами, основанными на чистых спекуляциях", – подчеркнул он.

Пуэнте ранее назвал аварию "странной" и "труднообъяснимой", поскольку поезд Iryo был относительно новым, а инфраструктура была недавно обновлена.

По словам министра, сошедшему с рельсов поезду Iryo было около четырех лет, а инфраструктура на линии Мадрид – Севилья была недавно обновлена, работы были завершены в мае этого года, а инвестиции составили 700 млн евро.

Профсоюз машинистов Semaf также призвал в понедельник к "необходимой осторожности", чтобы не препятствовать расследованию, сообщает EFE.

Semaf в своем заявлении, что это "серьезная авария, причины которой неизвестны", и добавляет, что "сейчас самое важное, прежде всего, оказать помощь пострадавшим".

Несколько вагонов поезда Iryo, следовавшего из Малаги в Мадрид с 300 пассажирами, сошли с рельсов и столкнулись с поездом Alvia, двигавшимся в противоположном направлении с 184 пассажирами на борту в направлении Уэльвы.

Несколько вагонов второго поезда упали с четырехметрового склона, что затрудняет доступ к месту аварии.

Сообщалось, что жертвами катастрофы стали 39 человек.