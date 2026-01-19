Німеччина отримала запрошення до Ради миру Трампа і ще розмірковує

Німеччина – серед країн, які отримали від президента США запрошення до членства у створюваній ним Раді миру.

Як повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда", це підтвердив речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус.

Речник зазначив, що канцлер Фрідріх Мерц отримав запрошення для Німеччини до Ради миру, яку створює Дональд Трамп, та що уряд подякував США за запрошення.

За його словами, рішення ще не ухвалено – уряд планує порадитися з партнерами щодо відповіді на запрошення.

"Ми скоординуємося щодо найкращого способу досягнення нашої основної мети – забезпечення тривалого миру у Газі… Ми поділяємо мету забезпечення миру у світі (...) і готові обговорювати з США та нашими партнерами, як ми можемо робити це разом", – зазначив Штефан Корнеліус.

Речник не став коментувати, чи Німеччина виключає ідею членства, якщо Росія погодиться на запрошення Трампа до цієї організації. Також стало відомо, що запрошення отримав самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко.

Раніше у ЗМІ опублікували проєкт статуту Ради миру. Згідно з цим документом, президент США Дональд Трамп збирається вимагати по мільярду доларів від держав, які захочуть бути постійними членами, і буде мати останнє слово у всіх рішеннях Ради миру.