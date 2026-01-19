Германия получила приглашение в Совет мира Трампа и еще думает

Германия – среди стран, которые получили от президента США приглашение к членству в создаваемом им Совете мира.

Как сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда", это подтвердил представитель правительства Германии Штефан Корнелиус.

Представитель отметил, что канцлер Фридрих Мерц получил приглашение для Германии в Совет мира, который создает Дональд Трамп, и что правительство поблагодарило США за приглашение.

По его словам, решение еще не принято – правительство планирует посоветоваться с партнерами относительно ответа на приглашение.

"Мы скоординируемся относительно наилучшего способа достижения нашей основной цели – обеспечения длительного мира в Газе... Мы разделяем цель обеспечения мира в мире (...) и готовы обсуждать с США и нашими партнерами, как мы можем делать это вместе", – отметил Штефан Корнелиус.

Представитель не стал комментировать, исключает ли Германия идею членства, если Россия согласится на приглашение Трампа в эту организацию. Также стало известно, что приглашение получил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Ранее в СМИ опубликовали проект устава Совета мира. Согласно этому документу, президент США Дональд Трамп собирается требовать по миллиарду долларов от государств, которые захотят быть постоянными членами, и будет иметь последнее слово во всех решениях Совета мира.