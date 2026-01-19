Прем'єр-міністр Франції планує обійти парламент в ухваленні бюджету

Прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню планує застосувати конституційні повноваження, щоб ухвалити бюджет на 2026 рік без голосування парламенту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BMFTV.

Очільник французького уряду планує використати статтю 49.3, яка дозволяє уряду ухвалювати деякі закони, зокрема бюджет, без голосування в парламенті.

Коли уряд застосовує цю статтю, парламентарі мають 24 години на те, що висловити йому вотум недовіри. Якщо цього не стається, бюджет набуває чинності. Інакше уряд йде у відставку.

Наприкінці минулого тижня офіс Лекорню заявив, що неможливо прийняти бюджет шляхом голосування в парламенті. Це означає, що в прем’єра не буде іншого вибору, окрім як обійти парламент, або скориставшись спеціальними конституційними повноваженнями, або ухваливши бюджет виконавчим указом.

Переговори щодо бюджету Франції на 2026 рік затягнулися на місяці, через що французькому президенту Емманюелю Макрону довелося схвалити спеціальний закон, який тимчасового дозволяє компенсувати відсутність повноцінного бюджету на 2026 рік.

Уряд меншості Лекорню має мало простору для маневру в роздробленому парламенті Франції, де бюджетні баталії вже призвели до падіння трьох урядів з часу дострокових виборів 2024 року.

Більшість французів не вірять, що Лекорню вдасться вирішити проблему, з якою не впорався його попередник – знайти компроміс із фракціями у парламенті, щоб затвердити бюджет і не отримати вотуму недовіри.

