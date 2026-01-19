Премьер-министр Франции планирует обойти парламент в принятии бюджета

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню планирует применить конституционные полномочия, чтобы принять бюджет на 2026 год без голосования парламента.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BMFTV.

Глава французского правительства планирует использовать статью 49.3, которая позволяет правительству принимать некоторые законы, в частности бюджет, без голосования в парламенте.

Когда правительство применяет эту статью, у парламентариев есть 24 часа на то, что выразить ему вотум недоверия. Если этого не происходит, бюджет вступает в силу. В противном случае правительство уходит в отставку.

В конце прошлой недели офис Лекорню заявил, что невозможно принять бюджет путем голосования в парламенте. Это означает, что у премьера не будет другого выбора, кроме как обойти парламент, либо воспользовавшись специальными конституционными полномочиями, либо приняв бюджет исполнительным указом.

Переговоры по бюджету Франции на 2026 год затянулись на месяцы, из-за чего французскому президенту Эмманюэлю Макрону пришлось принять специальный закон, который временного позволяет компенсировать отсутствие полноценного бюджета на 2026 год.

Правительство меньшинства Лекорню имеет мало пространства для маневра в раздробленном парламенте Франции, где бюджетные баталии уже привели к падению трех правительств со времени досрочных выборов 2024 года.

Большинство французов не верят, что Лекорню удастся решить проблему, с которой не справился его предшественник – найти компромисс с фракциями в парламенте, чтобы утвердить бюджет и не получить вотум недоверия.

