Лидер ультраправых Литвы попал в новый скандал – из-за вытолкнутого протестующего

Лидеру ультраправой литовской партии "Заря Немана" Ремигиюсу Жемайтайтису пришлось объяснять инцидент во время его поездки в регионы, где он грубо вытолкал из зала протестующего.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Инцидент произошел во время поездки Жемайтайтиса в городок Вилкавишкис на западе страны. Встреча с политиком должна была проходить в помещении библиотеки. Туда сошлись в том числе протестующие, преимущественно молодежь, с плакатами, где советовали ему убираться прочь. Перед встречей объявили, что несовершеннолетних и протестующих не будут пускать в зал.

После прибытия Жемайтайтиса и "приветствия" от протестующих напряжение быстро возросло. Похоже, что часть протестующих все же зашли в здание.

Кадры стычки сняли присутствующие на месте журналисты регионального издания Santaka, видео распространил также лидер молодежной организации Умберто Маси. На видео можно видеть, как Жемайтайтис приближается к юноше, который держит высоко поднятый плакат, и выталкивает его в коридор.

После огласки Жемайтайтис объяснил свои действия тем, что парень якобы толкал пожилых людей, присутствующих в помещении.

"Мы его просили выйти, а он продолжал атаковать тех людей", – утверждает политик.

В полиции сообщили, что юноша не захотел писать заявление в связи с применением силы со стороны Жемайтайтиса.

"Встреча все еще продолжается, полиция на месте. По предварительной информации, лицо, которое вытолкал член Сейма, отказалось от написания заявления и не имеет претензий. Полиция уточняет обстоятельства и примет решение после соответствующей оценки", – отметил представитель полиции Рамунас Матонис.

В офисе премьера Инги Ругинене уже отреагировали на инцидент, отметив, что действия Жемайтайтиса "перешли границы здравого смысла".

"Применение физической силы, особенно политиком – это абсолютно неадекватное и позорное поведение. Каким бы ни был контекст – протесты, оппонирующие взгляды, с чем приходится сталкиваться многим политикам – это никак не оправдывает применение силы", – прокомментировал ее спикер Игнас Добровольскас.

Ранее премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что руководительница литовского национального вещателя LRT должна уйти в отставку после инцидента с главой "Зари Немана" Ремигиюсом Жемайтайтисом.

В декабре Жемайтайтису объявили приговор по делу о разжигании ненависти из-за антисемитских высказываний. Суд признал политика виновным и назначил совокупный штраф в размере 5 тысяч евро.