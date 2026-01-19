Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто дав зрозуміти, що Будапешт не підтримає спільну заяву ЄС щодо Гренландії на тлі зазіхань Трампа, бо вважає це "двостороннім питанням".

Як повідомляє 444.hu, пише "Європейська правда", про це він заявив під час візиту до Праги.

Сійярто сказав, що, з точки зору Будапешта, суперечка довкола майбутнього Гренландії не має бути справою Євросоюзу, тому Угорщина не буде приєднуватися до спільної заяви ЄС з цього приводу.

"Ми вважаємо, що це двостороннє питання, вирішити яке можливо через переговори між двома сторонами. Я не вважаю, що це справа ЄС – тому ми зазначили вчора на зустрічі постійних представників, що не вважаємо за необхідне й можливе виходити зі спільною заявою ЄС", – заявив глава МЗС Угорщини.

Нагадаємо, 17 січня Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.

У відповідь ЄС розглядає запровадження мит проти американських товарів. Варіанти планують обговорити на екстреному саміті в Брюсселі в четвер, 21 січня.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що суверенітет Гренландії не продається на тлі численних заяв з боку адміністрації США про бажання контролювати острів.

Читайте детальніше, який ефект матимуть "гренландські" мита Трампа і як може відповісти Європа.