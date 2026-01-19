Каллас про Гренландію: не торгуємо суверенітетом

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що суверенітет Гренландії не продається на тлі численних заяв з боку адміністрації США про придбання острова.

Про це, як пише "Європейська правда", вона написала у мережі X.

Після зустрічі з міністрами закордонних справ Данії та Гренландії глава дипломатії ЄС написала, що блок не зацікавлений у конфлікті зі США, але готовий відстоювати свою позицію. І для цього у ЄС, за словами Каллас, є багато інструментів.

"Ми не зацікавлені в конфлікті, але будемо відстоювати свою позицію. Європа має цілий арсенал інструментів для захисту своїх інтересів", – написала дипломатка.

Каллас зазначила, що запровадження тарифів не вирішить питання безпеки в Арктиці, яке є так само важливим для Європейського Союзу.

"Безпека Арктики є спільною трансатлантичною зацікавленістю, яку ми можемо обговорити з нашими американськими союзниками.Але погрози введенням мит не є правильним способом вирішення цього питання. Суверенітет не підлягає торгівлі", – додала Каллас.

Нагадаємо, 17 січня Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.

Він також заявив, що Данія протягом 20 років нічого не могла вдіяти з російською загрозою на Гренландії.

У відповідь ЄС розглядає запровадження мит проти американських товарів. Варіанти планують обговорити на екстреному саміті в Брюсселі в четвер, 21 січня.

Міністри фінансів Франції та Німеччини заявили, що європейці не терпітимуть шантаж Трампа і запровадять відповідні заходи.