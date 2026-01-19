Венгрия считает, что ситуация с Гренландией "не касается ЕС"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто дал понять, что Будапешт не поддержит совместное заявление ЕС по Гренландии на фоне посягательств Трампа, потому что считает это "двусторонним вопросом".

Как сообщает 444.hu, пишет "Европейская правда", об этом он заявил во время визита в Прагу.

Сийярто сказал, что, с точки зрения Будапешта, спор вокруг будущего Гренландии не должен быть делом Евросоюза, поэтому Венгрия не будет присоединяться к совместному заявлению ЕС по этому поводу.

"Мы считаем, что это двусторонний вопрос, решить который возможно через переговоры между двумя сторонами. Я не считаю, что это дело ЕС – поэтому мы отметили вчера на встрече постоянных представителей, что не считаем необходимым и возможным выходить с совместным заявлением ЕС", – заявил глава МИД Венгрии.

Напомним, 17 января Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.

В ответ ЕС рассматривает введение пошлин против американских товаров. Варианты планируют обсудить на экстренном саммите в Брюсселе в четверг, 21 января.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что суверенитет Гренландии не продается на фоне многочисленных заявлений со стороны администрации США о желании контролировать остров.

Читайте подробнее, какой эффект будут иметь "гренландские" пошлины Трампа и как может ответить Европа.