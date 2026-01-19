Укр Рус Eng

Cибіга передав румунській колезі перелік обладнання, яке допомогло б Україні пройти зиму

Новини — Понеділок, 19 січня 2026, 20:57 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з главою МЗС Румунії Оаною Цою закликав підтримати Україну на тлі складної ситуації в енергетиці внаслідок російських ударів та передав перелік необхідного обладнання. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму X.

Сибіга зазначив, що на зустрічі з румунською колегою у Давосі, де проходить Світовий економічний форум, розповів їй про ситуацію в Україні внаслідок ударів РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури. 

"Поділився переліком найбільш необхідного для того, щоб повернути світло й тепло в оселі українців. Ми покладаємося на наших сусідів у наданні додаткової енергетичної та гуманітарної допомоги", – написав Андрій Сибіга.

Також вони "обмінялися думками щодо останніх геополітичних подій". 

Раніше у понеділок Сибіга закликав небайдужих у всьому світі влаштовувати благодійні збори на підтримку українців в умовах суворої зими та постійних руйнувань енергосистеми – так, як це зробили у Польщі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до подальших ударів по українській енергетиці та інфраструктурі, включно з об'єктами, що обслуговують АЕС.

