Сибига передал румынской коллеге перечень оборудования, которое помогло бы Украине пройти зиму

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече с главой МИД Румынии Оаной Цою призвал поддержать Украину на фоне сложной ситуации в энергетике в результате российских ударов и передал перечень необходимого оборудования.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своем X.

Сибига отметил, что на встрече с румынской коллегой в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, рассказал ей о ситуации в Украине в результате ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры.

"Поделился перечнем самого необходимого для того, чтобы вернуть свет и тепло в дома украинцев. Мы полагаемся на наших соседей в предоставлении дополнительной энергетической и гуманитарной помощи", – написал Андрей Сибига.

Также они "обменялись мнениями относительно последних геополитических событий".

Ранее в понедельник Сибига призвал неравнодушных во всем мире устраивать благотворительные сборы в поддержку украинцев в условиях суровой зимы и постоянных разрушений энергосистемы – так, как это сделали в Польше.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к дальнейшим ударам по украинской энергетике и инфраструктуре, включая объекты, обслуживающие АЭС.