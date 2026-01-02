Германия зафиксировала значительное снижение количества незаконных пересечений границы

В 2025 году Германия зафиксировала более 62 тысяч случаев незаконного пересечения своих сухопутных, воздушных и морских границ, что на 25% меньше, чем в предыдущем году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает газета Die Welt со ссылкой на данные полиции.

Согласно данным, за последние два года количество незаконных пересечений границы уменьшилось более чем на 50%.

В 2024 году было зарегистрировано 83 572 незаконных въезда, тогда как в 2023 году федеральная полиция зафиксировала 127 549. В некоторые месяцы офицеры задерживали более 20 тысяч человек. В декабре эта цифра была чуть меньше 4600.

В сентябре 2024 года Германия возобновила пограничный контроль на всех сухопутных переходах, расширив предыдущие частичные меры контроля.

Временные меры, направленные на сокращение нелегальной миграции, уже дважды продлевались.

Данные показывают, что за 15 месяцев с того времени на границе было возвращено десятки тысяч человек и задержано почти 2000 контрабандистов.

Ранее стало известно, что в Германии количество депортаций людей, которым было отказано в предоставлении убежища, значительно возросло за 2025 год.