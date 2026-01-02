Трамп пригрозил Ирану "действиями" за убийство мирных протестующих

Американский президент Дональд Трамп пригрозил Ирану, где уже несколько дней продолжаются протесты из-за экономических трудностей, "действиями", если страна будет убивать протестующих.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

В Иране уже пять дней продолжаются протесты в связи с резким падением курса национальной валюты – иранского риала – и стремительным ростом цен. По данным СМИ, погибли по меньшей мере шесть человек и несколько десятков пострадали.

Поэтому в пятницу, 2 января, Трамп пригрозил Ирану "действиями" за убийства мирных протестующих.

"Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, как это обычно бывает, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь. Мы готовы к действию", – заверил американский президент.

В конце декабря Трамп заявил, что поддержит новые атаки Израиля на Иран, если Тегеран продолжит работу над созданием ракет и над ядерной программой.

Также США ввели санкции против десяти юридических и физических лиц, базирующихся в Иране и Венесуэле, в связи с поставками беспилотников.